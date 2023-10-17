印度一名男子生前喜歡餵食猴子，並藉此培養出好感情，不過日前他不幸過世，猴子好友如常赴約卻突然得知男子死訊，瞬間難過地趴在地上哭泣，家屬不忍心，帶著牠一起跋涉40公里全程參與喪禮，牠依依不捨地趴在男子身上的模樣，讓大家看了都感到悲傷又驚訝。

इससे बड़ी निःस्वार्थ प्रेम की मिसाल क्या हो सकती है. एक व्यक्ति रोज़ इस बन्दर को खाना खिलाता था. उस व्यक्ति की मृत्यु पर ये बन्दर बिलख-बिलख कर रोया. घर से घाट तक के सारे संस्कारों में शामिल रहा. ये वीडियो अमरोहा के थाना डिडौली जोया कस्बे का बताया जा रहा है. #viralvideo pic.twitter.com/M13afMIpWf — Rana Yashwant (@RanaYashwant1) October 12, 2023

根據印度媒體報導，北方邦阿姆羅哈（Amroha）一名男子辛格（Ramkunwar Singh）在生前餵養了一隻野生猴子，並且陪伴牠玩耍，一人一猴在互動中培養出好感情，豈料近日辛格不幸過世，家屬在10月10日替他舉行喪禮，當猴子照常來到辛格的家，卻發現最好的朋友過世了，牠瞬間悲傷到趴在地上哭泣。

報導指出，家屬不忍心看猴子這麼難過，帶著牠跋涉近40公里，全程參與了辛格的喪禮，從網路流傳的影片可以看到，當家屬開車搬運遺體時，猴子就趴在辛格的身上，眼神悲傷地看著他的臉，抵達現場後仍緊緊跟隨在遺體旁邊。許多網友看到影片後，對於猴子的忠誠都感到驚訝不已。

無獨有偶，印度勒金布爾凱里縣貢迪亞村（Gondhia）也有一名喜歡餵養猴子的農民維爾馬（Chandanlal Verma），在上個月不幸過世，未料他的猴子好友竟在沒有被告知的情況下，突然在喪禮上現身，不但掀開蓋在維爾馬臉上的布瞻仰遺容，還趴在地上做出跪拜的動作，見到哭泣的家屬還伸手安慰，重情義的行為讓現場所有人都驚訝不已。