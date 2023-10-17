印度一名男子生前喜歡餵食猴子，並藉此培養出好感情，不過日前他不幸過世，猴子好友如常赴約卻突然得知男子死訊，瞬間難過地趴在地上哭泣，家屬不忍心，帶著牠一起跋涉40公里全程參與喪禮，牠依依不捨地趴在男子身上的模樣，讓大家看了都感到悲傷又驚訝。
根據印度媒體報導，北方邦阿姆羅哈（Amroha）一名男子辛格（Ramkunwar Singh）在生前餵養了一隻野生猴子，並且陪伴牠玩耍，一人一猴在互動中培養出好感情，豈料近日辛格不幸過世，家屬在10月10日替他舉行喪禮，當猴子照常來到辛格的家，卻發現最好的朋友過世了，牠瞬間悲傷到趴在地上哭泣。
報導指出，家屬不忍心看猴子這麼難過，帶著牠跋涉近40公里，全程參與了辛格的喪禮，從網路流傳的影片可以看到，當家屬開車搬運遺體時，猴子就趴在辛格的身上，眼神悲傷地看著他的臉，抵達現場後仍緊緊跟隨在遺體旁邊。許多網友看到影片後，對於猴子的忠誠都感到驚訝不已。
無獨有偶，印度勒金布爾凱里縣貢迪亞村（Gondhia）也有一名喜歡餵養猴子的農民維爾馬（Chandanlal Verma），在上個月不幸過世，未料他的猴子好友竟在沒有被告知的情況下，突然在喪禮上現身，不但掀開蓋在維爾馬臉上的布瞻仰遺容，還趴在地上做出跪拜的動作，見到哭泣的家屬還伸手安慰，重情義的行為讓現場所有人都驚訝不已。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。