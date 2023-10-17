阿根廷一名父親近日帶孩子外出散步，看到人行道上出現一隻黑白相間的流浪狗，不斷對著下水道狂吠，讓他們驚覺不對勁，於是走過去查看，發現底下竟還有另外一條白狗，才意識到浪浪是想救朋友，隨即打電話向消防局求助，成功將白狗從地下道救出。

根據《The Dodo》報導，阿根廷卡洛斯帕斯鎮（Villa Carlos Paz）一名父親羅森伯格（Javier Rosemberg）近日帶孩子在自家附近散步，突然看到對街人行道上有隻黑白流浪狗，不斷對下水道吠叫，神情看起來相當緊張，走過去查看才知道牠正在為狗朋友求救。

一隻白狗不知道什麼原因受困於下水道，由於無法自行脫逃，表情看起來很無助，所幸羅森伯格一家人及時發現，趕緊打電話向消防局求助，最終在消防員和獸醫的幫助下，白狗才順利脫困，之後與黑白流浪狗一起離開現場，羅森伯格提到，「兩隻狗邊一跑一邊跳，看起來非常興奮，牠們好像在慶祝獲救了。」

影片分享至抖音後，累積400萬觀看次數，不少網友表示「美好的友誼，希望牠們能找到新家」、「白狗受困底下時，黑白浪浪不離不棄，甚至不斷狂吠想救朋友，比有些人更重情重義」、「狗狗離開時的背影，看起來好幸福」、「對於牠們而言，擁有彼此才是最大的財富」。