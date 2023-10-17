美國猶他州一名35歲男子出生於邪教家庭，他的父親還是邪教教主，提倡一夫多妻制與亂倫，用以保持「純正」血統，而他的母親多達14位、同父異母的兄弟姊妹至少162個，從小受到父親的恐怖虐待，近日他也勇敢曝光邪教秘辛。

根據《每日郵報》報導，35歲史諾（Val Snow）近日接受Podcast節目「Cults to Consciousness」採訪，講述他的父親金斯頓（John Daniel Kingston）在經濟大恐慌時期創立邪教組織「金士頓集團」（Kingston Group），提倡一夫多妻制和亂倫，用以保持血統純正。

史諾的母親總共生下12個孩子，而他則是老大，擁有至少162個同父異母的兄弟姊妹，史諾提到，「原本我不知道父親是教主，直到妹妹發現告訴我，我並不常看到他，父親基本上都是每個月來我們家兩次，除非媽媽惹他生氣，我們從未一起出遊過，父親的教育方式就是讓孩子心生畏懼，在恐懼中才會懂得尊重與愛」。

史諾表示，父親金斯頓每次拜訪妻子時，就是為了讓對方懷孕，由於一夫多妻制屬於非法行為，所以孩子們的出生證明上父親欄位都是用假名字，而教主父親還會經常毆打孩子，甚至打到流血，他就曾多次遭對方虐待與處罰，母親屢次幫助他逃脫，「除了虐待外，父親還對我性虐待，他似乎喜歡看到別人痛苦」。

史諾14歲時被迫離開學校，以便全職工作養家，而賺到的錢都需上繳給組織，他說「組織的人會告訴我們，外面的世界很可怕，政府一旦知道你有錢，就會把財產全奪走，所以他們才會幫忙保管」。當年金斯頓強迫16歲女兒嫁給他的兄弟，最終在1999年被判入獄，之後史諾發現自己有同志傾向，與教團裡有相似背景的人討論，東窗事發後遭驅逐，他在2011年簽下切結書並離開，如今常在YouTube頻道分享自己的故事。