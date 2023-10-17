古裝劇中經常有死刑犯被「推出午門斬首」，因此大多數人都認為「午門」外的廣場就是用來斬首的刑場，然而大陸北京故宮博物院原副院長李文儒表示，這些都只是編出來的情節，真實的午門並不是刑場，相反地還是戰勝慶祝、皇帝與臣民同樂的場所，只是偶爾會用來懲戒犯錯的大臣，或在這裡進行「廷杖」。

李文儒指出，午門是紫禁城的正門，建於明朝永樂十八年（1420年），在平面上呈現倒「凹」字形，相較於紫禁城的其他門，東門東華門、西門西華門、北門神武門來說更為宏偉，除了午門所在的城樓以外，兩側還有4座闕（音同卻）樓，總共有5座樓，因此又稱作「五鳳樓」。

李文儒表示，午門除了一般的出入功能以外，還有另一項重要的功能，就是在午門城樓上慶祝勝利，軍隊打勝仗後會在午門上做「獻俘禮」，將抓回來的敵軍俘虜獻給皇帝。而午門有時也是表現皇家皇帝和臣民同樂的場所，像明成祖朱棣在剛建好紫禁城不久時，就在午門外的廣場點燈、放煙火。

另外還有不少人受古裝劇影響，認為午門是「斬首刑場」，但李文儒強調，午門外的廣場從未被當過刑場，也不是殺人的地方，只是需要時會被用作懲戒犯錯大臣的地點，或以竹板、荊條打屁股的「廷杖」也會在午門外進行，而不是宮內。