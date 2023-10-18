狗狗是人類最忠誠的伙伴。菲律賓一隻狗狗自從主人確診新冠肺炎住院後，就一直守在醫院門口，等待主人回到身邊，結果卻事與願違，主人沒能打敗病魔而過世，狗狗對此並不知情，仍傻傻守在醫院外1年多，就算家屬把牠帶回去，狗狗也會自行跑回醫院，讓醫護人員看了都相當不捨。

根據《新聞周刊》報導，菲律賓動物慈善機構「動物王國基金會（The Animal Kingdom Foundation，簡稱AFK）」透露，狗狗摩根（Morgan）自從主人確診新冠肺炎後，每天不分晝夜地苦守在馬尼拉中央大學醫院（Manila Central University Hospital）外，不幸的是，牠的主人最終沒能打敗病魔而過世，摩根對此並不知情，仍傻傻等待主人健康出院，就算其他家屬將牠帶回家，牠也總是會自行回到醫院門口。

醫院的醫護人員、學生和警衛等人對於摩根的遭遇都感到心疼，並在牠「等待主人」的這1年多持續提供食物和水，AKF發言人表示，摩根善於社交，個性活潑且待人友善，深得醫院工作人員的喜愛，大家都很盡力照顧牠，「院方保證不會舉報摩根，因為他們擔心摩根會被送到收容所，並在那裡被安樂死。」

然而摩根一直在醫院外流浪也不是辦法，因此院方連絡了AKF，希望能替摩根找到一個長久的新家，雖然大家內心都十分不捨，卻也很開心看到摩根有機會開啟新生活。目前摩根被接到AKF的救援與康復中心，經過細心照顧後，體重逐漸恢復正常，同時牠也已經完成最新的疫苗接種，預計在被領養前進行結紮手術。