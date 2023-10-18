有些動物為了捕食會進化出偽裝技能，使獵物受騙而被捕獲。近日知名論壇Reddit瘋傳一段影片，當時岩石邊出現一隻蜘蛛，大鳥發現後趕緊飛過去獵捕，沒想到蜘蛛竟是蛇用尾巴偽裝的，下秒蛇露出真面目成功咬住對方，神奇獵捕畫面引發討論。

國外一名網友@Youngstown_Mafia在論壇Reddit分享影片，一處岩石上出現一條「蛛尾擬角蝰（Spider-tailed horned viper）」，牠的身體呈現黃褐色，與周圍的岩石環境融為一體，為了能迅速捕到獵物，牠的尾巴竟偽裝成蜘蛛，果真騙到一隻鳥飛了過來。

大鳥靠近試圖啄蛛尾擬角蝰偽裝的蜘蛛，下秒牠馬上露出真面目，奮力一彈咬住鳥的腿部，順利捕獲獵物。影片曝光後，不少網友看傻表示，「如果我是鳥，下場跟牠一樣，蛇的偽裝完全看不出破綻」、「動物界偽裝高手」、「蛇的尾巴看起來真的超像蜘蛛，大自然太不可思議」。

根據《BBC》報導，蛛尾擬角蝰是棲息於伊朗西部的一種毒蛇，牠的尾下鱗與背鱗形成球莖狀，側鱗則延伸至外像蜘蛛腿，在2006年被科學家認定為新物種，蛛尾擬角蝰平時會擺動尾巴模仿蜘蛛的動作，欺騙附近的鳥類靠近，當鳥撲過去啄時，牠們就會馬上彈起展開攻擊，不過研究發現，唯有候鳥才會受騙，顯示當地鳥類已識破這項伎倆。