泰國一名孕婦日前到泰式火鍋店用餐，未料吃到一半羊水突然破了，店員見狀急忙打電話叫救護車，孕婦卻對食物依依不捨，求店員讓她再多吃幾口，甚至要求不要收桌子，「要是到了醫院沒生，我會回來繼續吃。」讓店員聽了傻眼不已。

綜合泰媒報導，這起事件發生在10月16日，當時一名孕婦獨自來到一間泰式火鍋店用餐，未料吃到一半羊水突然破了，似乎即將分娩，讓店員驚慌不已，急忙打電話叫救護車，不過孕婦對還沒吃幾口的火鍋依依不捨，央求讓她再多吃幾口，甚至請店員不要收拾桌子，如果她到了醫院卻沒有分娩的話，就會再回來把剩下的食物吃完。

店員聽完孕婦的話感到驚慌又無奈，只好打電話向老闆求助，老闆也哭笑不得，告訴店員安撫孕婦的情緒，讓她先去醫院生產，更豪爽地說「等她生完了讓她免費吃9個月！」

老闆將這段經歷分享到臉書上引發熱議，大家紛紛留言，「孩子都快生出來了還這麼冷靜，我太佩服這個媽媽了」、「我能理解孕婦的感受，她實在太餓了」、「孕婦：寶寶有耐心一點！先讓媽媽吃點美食」。後續老闆又PO出與嬰兒的合照，並模仿孩子的語氣寫道，「其實我的預產期是27號，所以我媽媽安心地去吃了豬肉火鍋，但我聞到了燒焦的豬肉味，所以我就迫不及待出來幫媽媽煮豬肉啦！」