清朝乾隆皇帝的寵臣「和珅」利用權力貪污賄賂，現代學者研究清朝遺存檔案計算，其家產數量約佔嘉慶皇室財政兩年收入。大陸北京故宮導覽員房博提到，和珅除了靠拍馬屁獲寵，最重要的是他很了解乾隆皇帝，因而被接班人嘉慶帝視為眼中釘。

大陸北京故宮導覽員房博表示，乾隆六十年9月，乾隆正好秘密立儲，立十五子永琰（音同眼）為皇太子，也就是後來的嘉慶皇帝，第二天嘉慶就收到和珅送的玉如意，和珅一是想恭喜他被立為皇太子，二是藉機討好，表示自己有擁立之功，嘉慶驚覺臣子竟能探聽出立儲的秘密，顯示在乾隆面前，寵臣比兒子更受重視。

房博表示，和珅非常了解乾隆皇帝，所以才會受到寵愛，嘉慶元年，西南地區爆發涉及五省的白蓮教起義，讓太上皇乾隆與嘉慶都很頭疼，某一天乾隆召見和珅與嘉慶，兩人來到寢宮，見乾隆閉著雙眼，但口中唸唸有詞，嘉慶跪在乾隆旁邊想了解父親在說什麼，卻聽不出個所以然，乾隆突然睜眼問「那兩個人叫什麼名字」。

嘉慶頓時傻眼，和珅趕緊說「高天德和苟文明」，乾隆聽完繼續閉眼並自言自語，之後嘉慶私下召見和珅，和珅解釋當時乾隆正在唸西域咒語，試圖詛咒那些造反者，而高天德和苟文明就是白蓮教的叛匪頭領，嘉慶才明白和珅有多了解父親乾隆。

有時和珅為了彰顯能力，甚至喜歡與嘉慶皇帝唱反調，嘉慶自然將他視為眼中釘，和珅越是受太上皇乾隆寵愛，他就越厭惡，因此直到乾隆駕崩，和珅沒有了靠山，嘉慶帝宣布和珅的二十條大罪並下旨抄家。