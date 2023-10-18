大陸江蘇一名飼主養了一隻黃金獵犬，近日他回到家發現不對勁，愛犬每次都會跑到門口迎接，這回狗狗卻躲在窗邊的按摩椅後面，只露出半顆頭偷瞄，飼主仔細一看驚覺，愛犬趁他不在家時，偷吃37包雞翅零食，讓他瞬間傻眼。

江蘇南京一名飼主近日在抖音提到，他養了一隻黃金獵犬「七寶」，日前他忙完事情回到家後，發現一向會來門口迎接的七寶竟沒出現，而是躲在窗邊的按摩椅後面，露出半顆頭偷瞄主人，讓他覺得非常奇怪，進屋看到滿地都是「雞翅零食」的包裝袋。

原PO提到，調閱監視器發現，七寶當天躺在角落睡覺，睡醒後可能覺得嘴饞，跑至衣帽間找到雞翅零食，吃了一包覺得很好吃，陸續把零食叼到客廳享用，一共吃了37包，七寶自知做錯事了，所以看到主人回家，心虛的躲在按摩椅後不敢現身。

影片累積118萬觀看次數，不少網友笑翻，但也擔心吃了這麼油的食物，狗狗的腸胃近日恐會感到不適，還有人分享類似經歷，「我家金毛趁家裡沒人時，把陽台拉門推開，吃光曬在外面1公斤的麻辣香腸，最後辣到喝光狗盆與馬桶內的水」、「我家的貓也曾喝光我熬的半碗豬油，屁股不自主流油，流了兩天身體才好轉」。