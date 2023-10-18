大陸一名女飼主上個月發現自家愛犬突然開始絕食，為了找出原因並解決問題，她想盡各種辦法，還帶愛犬去獸醫院檢查，都不能讓狗狗張口進食，直到某天她透過監視器看到愛犬畏畏縮縮的模樣，才終於得知狗狗不吃東西的「罪魁禍首」，竟是飼料袋上的邊境牧羊犬圖片。

大陸一名女網友飼養了一隻赤色柴犬，取名為「赤木剛憲」，平時會在抖音、小紅書等社群平台分享愛犬的日常。上個月她發現愛犬突然開始絕食，就算開了牛肉罐頭也不吃，只是湊到碗邊聞了一下，就舔舔鼻子離開，為了解決這個問題，飼主想了很多方法，包含買乳酸菌片、葡萄糖口服液，卻依舊沒有好轉。

飼主擔心「赤木剛憲」的健康狀況，還帶牠到獸醫院抽血檢查，卻沒發現任何問題，只是餓到有些貧血。有網友推測，「赤木剛憲」絕食可能是運動量不足造成的，於是飼主把牠帶到戶外玩，和大狗一起奔跑，結果回家絕食狀況變得更嚴重；還有網友建議可以在飼料裡加點起司，飼主嘗試後，「赤木剛憲」才總算開始吃東西。

正當飼主以為起司就是問題的關鍵時，某天卻從家裡的監視器畫面看到「赤木剛憲」畏畏縮縮走到碗旁邊吃東西的模樣，一名網友看了以後推測，牠可能是害怕旁邊擺放飼料袋上的邊境牧羊犬圖片，飼主也立即實測，發現一把袋子轉到背面，「赤木剛憲」看不見邊牧就馬上低頭狂吃，這才終於抓到「罪魁禍首」。

這個真相讓飼主哭笑不得，無奈之下只好把飼料袋丟了，並將全程分享到抖音上，網友們看了都忍不住大笑，紛紛留言，「發現這個問題的網友簡直是個天才」、「這個柴柴真的慘，一邊被媽媽瘋狂帶出去跑，回來又累又餓還被紙邊牧霸淩並且不敢吃飯」、「這代表牠確實愛吃加起司的，怕也要心驚膽戰的吃」、「柴犬：你先吃吧邊牧大哥」、「還好在牠餓死之前發現了原因」。