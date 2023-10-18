國外一名導遊日前帶團參觀南非克留格爾國家公園，發現一隻雄獅誤入其它獅群的領地，獅群兩隻雄獅發現有入侵者，馬上跑過來查看，但牠們並未用吼叫的方式驅趕，而是躡手躡腳突襲對方，三隻獅子扭打在一起，導遊看了直呼很難得。

根據《Latest Sightings》報導，導遊福賽斯（Peter Forsyth）帶團參觀克魯格國家公園（Kruger National Park）的薩比沙禁獵區，看到一隻公獅先是吼叫幾聲，隨後躺在地上休息，福賽斯提到，「這片區域並非牠的領地，吼叫聲勢必會引來麻煩」。

隔了20分鐘後，生活於這片領地的兩隻雄獅出現，看到入侵者並未馬上展開攻擊，而是靜悄悄靠近，對方完全沒有察覺，兩隻雄獅撲了過去，三隻猛獸扭打在一塊，但打鬥很快就結束，福賽斯提到「這場戰鬥短暫卻激烈，讓人感覺到強大力量，我在克魯格國家公園擔任導遊長達6年，第一次看到獅子這樣打架」。

兩隻雄獅為了維繫統治地位而發動攻擊，不斷發出咆哮聲，目的是讓對方知道誰才是領地的老大。在獅子的世界裡，團體合作尤為重要，一個獅群約9至20隻獅子，只有1到4隻雄獅及幾隻幼崽，獅王主要職責是保護領地，剩下的雄獅則是保護雌獅，雄獅通常會結伴尋找食物，群體中的年輕雄獅長大後就會被踢出去，尋找新領地並建立自已的獅群。