國外一名野生動物攝影師在肯亞拍攝到難得一見的捕食現場，一隻鱷魚咬著剛出生不久，甚至臍帶都尚未脫落的河馬寶寶屍體，瘋狂扭頭甩動，激起陣陣水花。事實上成年河馬的體型龐大且極具攻擊性，通常鱷魚見到牠們就會繞道，更不用說攻擊河馬寶寶。

根據《Live Science》報導，國外一名野生動物攝影師亞當森（Frankie Adamson）日前在肯亞馬賽馬拉國家保護區（Maasai Mara）的馬拉河（Mara River）拍攝到鱷魚獵捕河馬寶寶的畫面，從影片中可以看到，一隻尼羅鱷（Nile Crocodiles）用嘴咬住了河馬寶寶的屁股，並激動地搖頭甩動。

亞當森受訪透露，當他靠近時，鱷魚就已經咬住河馬寶寶的屍體了，且該河段沒有其他河馬，「這讓我產生了疑惑，究竟是牠殺了河馬寶寶，還是搶走了本來就是死胎的屍體，因為我後來在河馬寶寶的身上看到還未脫落的臍帶。」起初鱷魚只是咬著屍體靜靜地躺在河裡，但是當牠被鯰魚驚擾後，脾氣就突然變得暴躁起來，並將河馬寶寶的屍體叼離水面，接著不斷左右狂甩。

鱷魚通常會用甩動的方式「分屍」獵物，好讓牠們方便吞嚥，不過亞當森在原地觀察了45分鐘，都沒有看到鱷魚進食，最後牠就帶著河馬寶寶的屍體離開、前往下游了。亞當森驚訝表示，鱷魚不會輕易接近成年河馬，但牠們是機會主義者，一旦抓住機會就會向河馬寶寶進攻，「這是我從未親眼看見的畫面。」

尼羅鱷長約4.8公尺，是極具攻擊性的頂級掠食者，通常以魚類為食，也會獵食班馬、黑斑羚、水牛等陸生哺乳動物；成年河馬長約5公尺，重量可達4500公斤，能夠輕鬆殺死鱷魚，鱷魚雖然偶爾也會捕食河馬寶寶，但隨之而來的是與河馬媽媽正面交鋒的危機，所以通常都會選擇避開。