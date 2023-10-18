美國一名女子非常熱愛旅遊，因緣際會下加入美國南極洲計劃（USAP），獲得到南極生活一年的機會，她也經常在社群媒體分享點滴，透露這是她經歷過最疲倦的工作體驗，在永夜的情況下，使她出現抑鬱、健忘、易怒和注意力不集中等問題。

根據《每日郵報》報導，32歲的蜜雪兒（Michelle Endo）原本住在美國舊金山，2022年10月參加美國南極洲計劃，搬到美國設立的科學考察站「阿蒙森–斯科特南極站」擔任接待經理，該站全年研究天文學、氣候學和冰川學等科學項目。

蜜雪兒工作是確保考察站的食物供給與住宿房間運作正常，在南極工作最棒體驗就是能看到極光，不過除了極光外，生活其實充滿挑戰，機場每到2月15日就會進行「冬季關閉」，直到10月28日才會開放，表示她與其他42名工作人員哪也不能去。

蜜雪兒表示，長時間與同樣的人生活很不容易，而且當地天氣冷，最冷曾到零下86度，外面又沒有陽光，大家只能待在室內，此外南極一年中有六個月都是24小時天黑，永夜的情況下容易引發越冬症候群，患者會出現抑鬱、注意力下降、健忘和易怒等狀況，平時需服用維生素 D，並使用人造太陽燈替代無法曬太陽的影響。

蜜雪兒坦言，這些因素使她越來越沒耐心，而且考察站設於高原，海拔高度為2834公尺，儘管她在南極生活快1年，走路還是容易喘，這項特殊工作經驗讓她覺得身體幾乎老了10歲，她現在非常想念家人，還希望能看到動物與樹木，不過她依舊不後悔來南極工作，只是合約到期後，她應該會先前往溫暖的地方旅遊。