近幾年不少人喜歡露營，在戶外搭建帳篷接近大自然，不過早在漢朝，就已出現類似帳篷的物件。幄帳是漢代貴族家居和出行的必備之物，由布帳搭配構件形成類似現今的帳篷，組裝方便又很牢固，之後甚至常用於軍事行動。

根據《央視新聞》報導，幄帳原本是設置在帷幕間較大的帳子，類似辦公的場地，之後進行改良搭配金屬構件「帳構」就形成帳篷，河北滿城陵山一號漢墓曾出土一組「西漢鎏金銅帳構」，距今2000多年歷史，巧妙運用子母榫扣合、折疊等方式，連接102個零件，方便收納攜帶，而且相當牢固。

大陸南方科技大學講座教授唐際根在節目《中國國寶大會》提到，西漢鎏金銅帳構能搭起四立柱、五脊、四阿式頂的帷帳，四立柱指的是四根柱子，五脊則是最上面的柱子，這種帷帳成功搭起來後，會形成四邊形底座，並用四根柱子支撐，上面四面坡的頂。

幄帳在漢代不只是戶外娛樂裝備，還常被用於軍事行動，「幄帳」逐漸演變成軍帳的代稱，因此常見於許多典故，例如《史記．卷八．高祖本紀》記載，「夫運籌帷帳之中，決勝於千里之外，吾不如子房。」指將領在軍帳內做出正確部署，決定千里外戰場上的勝利。