大陸考古學家在湖北荊州的望山一號楚墓中，出土了一把春秋時期的青銅寶劍，根據劍上刻有的銘文，確認劍主人就是歷史有名的越王勾踐，然而越國和楚國相距遙遠，為何越王的劍會成為楚墓中的陪葬品呢？考古學家界爭論不休，認為「嫁妝」和「戰利品」是最有可能的原因。

根據《央視新聞》報導，1965年在湖北荊州江陵望山一號墓中，出土一把春秋戰國時期的青銅寶劍，即使已經深埋在地下數千年，從劍鞘中抽出劍時，劍身仍像新的一樣光潔，且十分鋒利，考古人員不慎碰到就被划傷流血。此外在靠近劍格（握柄與劍身之間的部分）的地方還寫有兩行鳥篆（音同賺）銘文，「越王鳩淺，自作用劍」，考證後發現「鳩淺」為「勾踐」的通假字，因此確認了劍的主人就是越王勾踐。

然而越國的地理位置應該坐落在現今浙江一帶，越王勾踐的寶劍卻於湖北荊州出土，且望山一號墓是典型的楚墓，墓主是戰國中期的楚國貴族悼固，為何春秋時期最後一位霸主越王勾踐的佩劍會出現在千里之外的楚國？甚至成為楚國貴族的陪葬品？

對此考古學界一直爭論不休，至今仍未找到解答，不過大多數學者認為最可能的有2種原因。第一種猜測是「嫁妝說」，當時楚越聯姻，楚昭王娶越王勾踐的女兒為妃，勾踐就將此劍當作女兒的陪嫁品，從而進入楚國，墓主悼固正好也是楚國貴族，寶劍很有可能成為他的陪葬品；第二種猜測為「戰利品說」，由於越國被楚國所滅，寶劍也在當時被掠奪，墓主悼固身為楚國貴族，勾踐劍可能成為他的賞賜物並隨之陪葬。