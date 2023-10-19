越南一名31歲人妻因為不滿丈夫是工作狂，加上前男友熱情相約，在酒精的催化下發生性關係，沒想到後來發現自己懷孕，也順利產下一名男嬰，但日子卻過得提心吊膽，為了釐清孩子的生父是誰，她急著驗DNA尋找答案，超戲劇化過程也跟著曝光。

綜合越媒報導，當事人妻任職於河內一間進口化妝品公司，擔任主管，她透露，儘管知道丈夫很愛她，但對方是個工作狂，經常忘了她的生日，2年前生日當天，相較於丈夫的沒有作為，前男友卻不斷獻殷勤，還熱情邀約她去酒吧慶生，她為了賭氣便欣然赴約。

沒想到當天喝得酩酊大醉，人妻和前男友發生性關係，雖然事後十分後悔，但不僅木已成舟，還懷孕並產下一名男嬰。這段期間人妻一直提心吊膽，擔心孩子不是丈夫的，於是決定進行DNA鑑定，偷偷取了孩子的頭髮樣本，接著再取丈夫和前男友的樣本，花了700萬越南盾（約新台幣9220元）送驗。

好在孩子與前男友的匹配結果顯示「沒有血緣關係」，但人妻依舊不放心，直到丈夫的樣本與孩子的關聯性高達99.99％，顯示兒子是丈夫的親生骨肉後，她才終於鬆一口氣。人妻坦言，這段期間充滿緊張與不安，並承諾一定要改正自己的衝動，維持家庭的幸福。

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