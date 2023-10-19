英國一名漁夫近日帶愛犬到海邊散步，在沙灘上撿到一塊看似鵝卵石的物體，他馬上意識到這是被稱為「海上珍寶」的龍涎香，秤重後達156公克，以先前龍涎香成交金額推算，這塊龍涎香價值至少折合新台幣24萬，讓漁夫又驚又喜。

根據《每日郵報》報導，一名37歲漁夫威廉森（Patrick Williamson）近日帶愛犬到艾爾文海灘玩接球遊戲，豈料狗狗突然停在一處海藻區，似乎發現什麼東西，他趕緊跑過去查看，發現一塊參雜琥珀色條紋的灰棕色鵝卵石，約莫拳頭大小，馬上意識到這可能是龍涎香。

威廉森提到，他在漁船上工作多年，聽過不少有關龍涎香的事情，但從未親眼見過，而識別龍涎香方式就是將加熱的針放在上面，其遇熱會融化成蠟狀，測試後確認為龍涎香，約重5.5盎司（156公克），他目前正在考慮如何處理這塊珍寶。

而今年英國曾賣出一塊重9.5公斤的龍涎香，成交金額為39.4萬英鎊（約新台幣1575萬元），威廉森發現的龍涎香重約5.5盎司，按照同等價值計算，至少值24萬元新台幣。威廉森笑著說，「以後外出散步都會帶著愛犬，能幫助他找到寶物」。

當抹香鯨吃進魷魚和墨魚等頭足類動物後，由於其鳥喙狀顎片和內骨骼難以消化，抹香鯨的腸道會分泌物質包裹，使這些未消化物順利通過並排出，也就形成蠟狀的龍涎香，被認為有定香的作用，因此主要用於製作香水，又被稱為「海上珍寶或漂浮黃金」。