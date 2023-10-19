大陸浙江一對小情侶近日被捕捉到在暗巷內親熱，沒想到兩人熱情擁吻之際，突然雙雙倒地，事後男子更被送醫救治，原因曝光讓網友啼笑皆非，直呼「太離譜了！」

綜合陸媒報導，浙江溫州杏垟村發生一起令人啼笑皆非的事情，根據網路上瘋傳的影片顯示，當時一對小情侶在暗巷親熱，深情互吻，完全沉浸在自己的世界裡。就在兩人親得難分難捨之際，突然雙雙倒地。

原來是男方因為長時間缺氧而昏厥，嚇得女方立即打電話報警和叫救護車。救援單位獲報後趕抵現場，將兩人緊急送醫，過程全被監視器給拍下。

影片曝光後隨即掀起網友熱議，紛紛留言直呼「太離譜了！竟然親嘴親到缺氧」、「該不會連親熱時都不懂得呼吸方法吧？」、「差一點爽死」。

無獨有偶，溫州半年前也曾發生一對情侶愛意爆棚，邊騎車邊接吻，不僅車輛蛇行飄移，還因為闖黃燈被車輛撞倒在地，其中一人受傷被送往醫院。影片曝光後被網友調侃「騎車不親嘴、親嘴不騎車」、「這嘴就不能回家再親嗎」。