眼鏡王蛇是世上體型最長的毒蛇，許多人看到都會避之唯恐不及。印度林務局官員近日在社群平台X（原推特）分享影片，只見一名男子似乎把劇毒的眼鏡王蛇當寵物養，甚至還幫蛇洗澡，讓他看了直呼太扯，表示這根本是玩火自焚。

Bathing a king cobra😳

Snakes have skin to protect & keep them clean, which they shed periodically.

So what’s the need for playing with fire? pic.twitter.com/rcd6SNB4Od — Susanta Nanda (@susantananda3) October 17, 2023

根據《印度斯坦時報》報導，林務局官員南達（Susanta Nanda）在社群平台X分享影片，畫面中一條眼鏡王蛇（king cobra）待在浴室，隨後出現一名男子，拿起水瓢在蛇的身上澆水，似乎正在幫牠清潔身體，期間眼鏡王蛇試圖咬住水瓢，讓人看了膽戰心驚。

南達提到，蛇類的皮膚有保護與保持清潔的功能，而且會定期脫落，男子的行為根本是在玩火。影片累積20萬觀看次數，一名網友提到，有些蛇生活於動物園等圈養環境，確實無法完全脫皮，有的皮會黏在身上，需要人工干預清除，不過絕不是用這種方式，也有人推測，這條眼鏡王蛇可能已被拔除毒牙。

眼鏡王蛇分布於印度、大陸及東南亞一帶，主要棲息於樹林，以其他蛇為主食，體型龐大且強而有力，以分叉舌頭作為嗅覺器官，鎖定獵物後會憑著氣味跟蹤，也會使用視覺器官偵查獵物，之後發起攻擊，毒液主要含有神經毒素，會迅速攻擊被咬者的中樞神經系統，導致劇痛、視力障礙，暈眩、麻痺等症狀，嚴重可能因呼吸衰竭、心跳減弱而喪命。