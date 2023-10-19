澳洲墨爾本沙灘上近日出現大白鯊的屍體，粗估原本應長4至5公尺，被吃到只剩一半，死狀非常悽慘，當地居民提到，這很可能是「虎鯨」所為，先前就曾有人在附近海域看到虎鯨，牠們最喜歡吃大白鯊的肝臟。

綜合外媒報導，墨爾本波特蘭一位居民貝里（Mark Berry）近日前往布里奇沃特沙灘（Bridgewater Beach），發現半具的大白鯊屍體，身上布滿恐怖咬痕，而且都非常大，推測大白鯊因遭虎鯨（orca）獵捕而喪命，因為3、4天前有居民在附近海域看到虎鯨出沒，牠們經常獵殺大白鯊，特別喜歡吃鯊魚的肝臟。

澳洲福林德斯大學生態營養學家邁耶（Lauren Meyer）提到，虎鯨似乎意識到鯊魚肝臟富含營養，因此經常攻擊鯊魚，除了大白鯊外，還有灰鯖鯊、短尾真鯊及虎鯊等，「牠們只獵捕特定的獵物，而且每隻虎鯨的行為不盡相同，使海洋專家難以研究」。

貝里表示，他在波特蘭附近海域衝浪長達40多年，很少遇到大白鯊，比較常見海豚、鯨魚、翻車魚、海龜等被沖上岸，「雖然曾看過大白鯊出沒，但我發現後就立即上岸，頻率約十年見一次」。目前漁業部門將鯊魚屍體帶回實驗室進行分析。