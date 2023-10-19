英國伯明罕地區近日發生一起憾事，一名61歲男子想要「重生」並接受人生第二次洗禮，沒想到卻在受洗時溺斃在水池裡，不僅在場信徒無人發現，就連教會也照常直播受洗過程，直到網友驚覺不對勁，緊急向教會反映，但仍為時已晚。

綜合外媒報導，61歲男子史密斯（Robert Smith）本月8日和一名年輕男子進行受洗，女牧師巴特麗（Cheryl Reid-Bartley）則在一旁主持儀式和禱告，水池外圍繞著一群教友為兩人獻上祝福，同時教會也進行線上直播。

不過就在受洗時，史密斯的身體卻越來越沉，完全沒有浮起來，但現場眾人沒有發現他不對勁，儀式依舊持續進行，直到看直播的網友發現，史密斯沉在水中久久沒有起身，於是立刻向教會反映，教會才終止直播。救難人員當天下午1點半抵達現場後，雖然緊急為史密斯進行急救，但仍回天乏術。

報導指出，史密斯來自牙買加，後來移居到倫敦南部布里克斯頓（Brixton），並住了25年之久，擔任理髮師為業，兒孫滿堂的他有7個孫子，家人遍布牙買加、英國和美國。但晚年的他罹患帕金森氏症，雖然10幾歲時就曾受洗過，日前卻對家人表示想要「重生」，接受人生第二次受洗，不料卻在過程中蒙主寵召，不幸溺斃。