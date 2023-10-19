立陶宛一名50歲男子日前到西班牙餐廳用餐，結帳時他卻突然「心臟病發」，老闆驚覺不對勁，發現這是對方逃單的伎倆，男子藉此欺騙至少20家餐廳，2022年11月首次因吃霸王餐被捕，但每次罰則都不重，因此故技重施至各間餐廳行騙。

根據《Oddity Central》報導，立陶宛一名年約50歲的男子上個月到餐廳吃飯，點了海鮮飯和幾杯威士忌，一共花了34.85歐元（約新台幣1190元），用餐結束準備結帳時，他卻起身想直接離開，服務員發現後趕緊攔阻，男子辯稱錢包放在飯店房間，必須回去拿錢才能付款，但服務員並不相信，因此不願讓他離開。

男子見沒辦法脫身，下一秒突然「心臟病發」倒地，餐廳老闆馬上識破他的伎倆，直呼演技過於戲劇化，當下並非叫救護車，而是報警處理，警察抵達現場後，馬上就認出男子是霸王餐慣犯，隨後將他逮捕，指男子從2022年11月開始行騙，雖然曾被捕但因罰則不重，沒多久他就故技重施。

男子主要在西班牙阿利坎特省白色海岸（Costa Blanca）行騙，當地是旅遊勝地，他就是仗著遊客多，不容易被餐廳老闆認出而到處騙吃騙喝，受害餐廳至少20間，由於他逃單金額都不大，所以罰責都很輕，頂多在監獄待一晚，受騙店家決定聯合起來對男子提出訴訟，如果罪名成立，他恐被判坐牢2年。