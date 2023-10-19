大陸安徽有民眾近日偶然看見一群米克斯狗狗被五花大綁固定在鐵架上，乍看之下就像是準備被當成「香肉」吃，嚇得想上前勸阻，沒想到仔細一看才發現狗狗們正在接受獸醫義診打點滴，讓他當場鬆一口氣，也為飼主對狗狗的關愛感到動容。

綜合陸媒報導，安徽一處農村有民眾直擊到一幕驚人景象，只見村裡一群米克斯狗狗被五花大綁固定在鐵架上，看起來奄奄一息，身體狀態堪憂。於此同時，一群長輩卻聚在一起開心說笑，不知情的人還以為這些狗狗是準備被煮成香肉料理。

原PO見狀後立刻想要上前勸阻，沒想到走近後卻發現誤會大了，原來這些被綑綁在鐵架上的狗狗是因為生病了，剛好村子裡有獸醫前來義診，便做了簡易擔架，方便讓狗狗能乖乖躺在上面打點滴。

影片曝光後隨即掀起網友熱議，紛紛留言直呼「不說我真的以為是虐狗」、「飼主們太有愛了」、「很多農村的狗狗都是散養，也沒給多好的飼料，老人家願意這樣照顧狗狗已經很好了」、「感謝有獸醫到鄉下為毛孩看診」。