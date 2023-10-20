來自英國阿伯丁（Aberdeen）的33歲「網紅巫師」湯普森（Alexa Thompson）日前透露，因為不忍閨密慘遭前任拋棄，於是讓其在滿足特定條件前「小弟弟永遠硬不起來」，果然事態的發展也如湯普森所料，成功教訓了男方。

根據《每日星報》報導，出生在異教家庭的湯普森從小學習巫術，不過小時候卻也因為自己的特異背景而飽受霸凌，如今成人後掌握了純熟的魔法知識，並且開始適度將其應用在生活當中，除了分享專業資訊外，還幫閨密教訓渣男。

湯普森透露，閨密前任因為另結新歡而「拋家棄子」，於是她便使用稻草人、大頭針、蠟燭等物下咒，分別將細針扎進稻草人的頭部、心臟以及胯部等處，並將其燒成焦黑狀，一邊下咒說道，「在男方學會成為一位合格的父親前，永遠沒辦法在性事上一展雄風！」

神奇的是，下咒不久，男方不僅減少和新歡的相處時間，與閨密和孩子的言行舉止也相對和善許多。至於下咒用的稻草人，湯普森坦言沒什麼特別來歷，只不過是從花園中取得的枯草所製成，且從頭到尾都沒有抱持惡意，強調所下的咒並非詛咒，而是基於保護閨密而下的「保護咒」。

湯普森自2018年來一直在社交媒體上分享巫術生活和咒語，在網路上小有名氣，其中最有名的是她的「省錢咒語」。