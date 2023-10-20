鼴鼠又稱穿地鼠，前肢強壯，特化而成的大手掌和長指爪是挖鑿土壤的利器，拿手絕活就是驚人的挖掘功力。近日就有網友分享一隻小鼴鼠一落地後，短短幾秒就挖出一條地道，讓不少網友震驚直呼是「地表最強挖土機」。

大陸微博近日瘋傳一段影片，畫面中可見一隻鼴鼠被人從盆子裡拿到戶外放生，只見牠才剛落地，就立刻原地鬆土，兩隻前爪奮力往下挖，沒幾秒鐘就鑽出一個地洞，且二話不說就將頭埋進去，接著連下半身也很快消失在地道內。

驚人的挖掘速度讓不少網友紛紛留言直呼「沒想到鼴鼠挖洞這麼快」、「地表最強挖土機」、「小小隻的好厲害」、「老闆眼中夢想的打工人」、「都沒看到臉就土遁了」。

鼴鼠是一種穴居的小型哺乳類動物，雖然長得很像老鼠，卻不是老鼠的親戚，相較於老鼠有一對很大的上下門牙，而鼴鼠卻有發達的犬齒，便於捕捉小蟲吞下。鼴鼠是天生的挖洞高手，其身體構造很適合在土裡生活，牠的前腳形狀像鏟子，方便挖土、眼睛也被一層薄膜覆蓋住，所以土壤不會跑進眼睛裡，也因為眼睛和耳朵在地下沒什麼用，所以退化了，但鼴鼠的嗅覺及觸覺卻十分靈敏，能在黑暗的地下感知周圍環境；此外，鼴鼠耐低氧，可在氧氣含量低的地下存活。