美國密蘇里州聖路易斯動物園近日闖入一隻狗，牠跑到大象展區內閒晃，象群看到狗全被嚇壞，未料其中一隻母象突然倒地，飼養員發現後趕緊救治，但為時已晚，母象當場沒了心跳，目前不確定牠是否因被嚇到而喪命，正在進行更詳細的檢查。

根據《衛報》報導，近日一隻迷路的狗闖入聖路易斯動物園（St Louis zoo），跑到大象展區亂跑，飼養員發現後趕緊捕捉，待在戶外場地的象群全嚇壞，隨即被轉移到室內休息，牠們才逐漸冷靜下來，其中一頭27歲母亞洲象拉妮（Rani）卻出現異狀。

當狗出現在園區時，拉妮其實在室內吃飯，並沒有看到狗狗，但聽到同伴的騷亂後，牠開始變得很焦慮，甚至在原地轉圈，隨後叫了一聲就倒地不起，飼養員趕緊請來獸醫搶救，但拉妮還是不幸喪命，進行屍檢發現，牠似乎患有心臟疾病。

聖路易斯動物園園長馬塞克（Michael Macek）提到，當時請來專業的動物醫療團隊，但仍無法拯救拉妮的性命，他們非常難過，死因還需進一步研究。目前並不清楚這隻狗如何跑進動物園，因為園區只開放導盲犬進入，禁止攜帶寵物，誤闖的狗狗已被送往收容所。