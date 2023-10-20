西漢史學家司馬遷在《史記》寫到，秦始皇陵內有用水銀做的百川大海，但到底是不是真的？大陸陝西省考古研究院考古領隊許衛紅表示，他們確實在秦始皇陵土層檢測到汞含量超標，推斷過去確實存在水銀，而且分布像黃河與淮河的走向。

陝西省考古研究院考古領隊許衛紅提到，《史記．秦始皇本紀》記載，「以水銀為百川江河大海，機相灌輸，上具天文，下具地理。」指秦始皇陵有用水銀做的百川大海，經研究發現，地宮裡確實有水銀，但含量是否為傳言的100噸，目前還並不清楚。

許衛紅進一步解釋，他們透過物理探測方式，發現地宮土層的汞含量超標，主要就是人為因素，結合文獻記載，證實地宮內曾存在水銀，而且水銀分布位置特殊，像是黃河與淮河兩條流域的走向，初步驗證《史記》「以水銀為百川江河大海」的記載。

水銀在秦朝被稱作丹砂，古人很早就在使用，秦始皇時期，巴蜀地區一名女商人「清」，雖然是寡婦但卻很有能力，經營家族的「汞礦」致富，對當時經濟非常有貢獻，甚至還獲得秦始皇的尊重，幫她修建有紀念性的建築物，更尊稱她為「貞婦」。