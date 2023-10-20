大陸湖南長沙一間蛋糕店突然出現一條蛇，店員看到後嚇到不敢動，趕緊報警求助，經過專家鑑定後，發現這是擁有劇毒的「舟山眼鏡蛇」，在台灣屬於六大毒蛇之一，所幸並沒有造成任何人傷亡，眼鏡蛇遭逮後，被帶至無人郊區野放。

根據《長沙晚報》報導，長沙嶽麓區一間蛋糕店突闖入一條蛇，不斷吐舌頭，店員看到全嚇傻，不清楚蛇是否有毒，趕緊打電話報警，而嶽麓消防員迅速到場處理，順利將蛇捕獲並裝進籠子裡，發現牠是劇毒的野生舟山眼鏡蛇，不僅有毒牙，有些還能噴射毒液。

長沙市野生動植物保護協會會長周燦英提到，舟山眼鏡蛇毒性非常強，若是隨意野放，恐會造成極大危險，因此經過商量後，開車載蛇至距離長沙市區200多公里外的大圍山無人區野放，眼鏡蛇看到戶外草叢後，馬上就爬進樹林裡消失得無影無蹤。

舟山眼鏡蛇分布於大陸南部、台灣和越南北部的中低海拔地區，身上有細環紋，頸背部則有白色環紋，每當被激怒時，前身就會昂起並擴張頸部，牠的毒液含有神經毒素，被咬到後神經系統會遭破壞，之後出現呼吸困難或心跳減弱，最終導致死亡。