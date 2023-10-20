大陸黑龍江一名農民1個月前發現受傷狐狸，於是好心救治並提供食物，狐狸自此經常出沒於農田，幫忙嚇走會偷吃農作物的鳥與老鼠，讓農民直呼是報恩，豈料近日他再次分享影片表示，狐狸竟偷吃他飼養的雞，讓他相當傻眼。

綜合陸媒報導，黑龍江一名農民1個月前救治狐狸，還提供食物給牠們吃，狐狸就像狗狗一樣圍在農民身邊，雙方互動宛如寵物與飼主，狐狸從此經常守在農田裡，嚇走鳥類與老鼠，使他的農作物不會被偷吃，讓他欣慰地說「真是沒有白餵」。

豈料農民分享近況，狐狸竟闖進他的農舍偷吃雞，氣得他拿著棍子追趕，不斷大聲嚷嚷把小雞還來，但狐狸始終不鬆口，經過一番追逐後，狐狸才放開口中的雞，悻悻然逃走，雙方與1個月前和諧相處的模樣差很大，影片也引發熱烈討論。

網友們笑翻表示，「養老鼠咬布袋」、「江山易改，本性難移」、「狐狸一開始待在農地，只是認為那裡有東西吃，所以沒有離開，才不是為了報恩，人類想太多了」、「布局1個月，終於露出狐狸尾巴」、「先取得你的信任，再取得你的雞」。