大陸青藏高原可可西里有一隻瘦骨嶙峋的野生狼王，因為經常被過往的遊客投餵，竟然胖成了「瓦斯桶」，圓滾滾的體型乍看還以為是一隻哈士奇，為了討食甚至學會搖尾巴、露肚皮。

綜合陸媒報導，可可西里一隻霸氣狼王，過去威風凜凜，深受不少遊客喜愛，不過隨著青藏高原開放大量遊客進出，不少人都會帶食物投餵狼王，長期下來，原本瘦削的狼王竟胖成了「瓦斯桶」，也成為當地的網紅動物。

對此，可可西里自然保護區人員表示，這隻野生狼王因為遊客長期投餵，如今已越來越胖，尤其喜歡吃蛋黃派，如果看到遊客手上有食物，還會主動上前搖尾巴、露肚皮撒嬌討食，但餵食野生動物是不對的，未來將嚴格禁止。

狼王暴肥的畫面曝光後，隨即引爆網友熱議，紛紛留言調侃「狼王、哈士奇傻傻分不清楚」、「這瓦斯桶，你跟我說是狼王」、「堂堂狼王硬生生被愛餵食的遊客養成一隻胖狗」。不過也有人擔心，「狼和狗的消化系統不一樣，亂餵會出事」、「不能給加工食品，添加劑太多，腎臟會受不了」。