南非一隻約2米長的巨蟒日前誤闖轟趴現場，不料卻被狂歡的民眾活捉，並灌入海量啤酒，當場痛苦狂扭、爛醉如泥，影片曝光後引爆網友撻伐，直言是在虐待動物。對此，蛇類專家指出，影片中的巨蟒是被劃為保育類的非洲岩蟒（Python sebae），強調民眾已然觸法，有關單位正在積極追查涉案人士的下落。

綜合外媒報導，這起事件發生在南非的一處派對現場，當時有3名男子在狂歡過程中發現一隻藏身在樹叢的非洲岩蟒，竟然將手中的啤酒不斷往蟒蛇嘴巴狂灌。

根據網路上瘋傳的影片可見，巨蟒被3名壯漢控制住，接著被撬開嘴巴灌入海量啤酒，隨著酒精下肚，巨蟒不斷痛苦扭動，眾人的情緒也逐漸高漲，最終巨蟒醉到奄奄一息，喪失反抗能力。但群眾見狀卻是意猶未盡，還打算再灌第二瓶啤酒。

影片曝光後隨即引爆網友撻伐，蛇類專家指出，蛇的消化系統與哺乳類不同，會因為無法分解、代謝酒精而導致脫水、呼吸困難，甚至是肝臟衰竭、器官受損的情況，致死風險極高。此外，警方也表示，非洲岩蟒是屬於「華盛頓公約保育類動物」的一種，意即灌酒男子的行為已然觸法，目前已祭出懸賞，盼知情民眾協助破案。

非洲岩蟒是非洲體型最大的蛇類，也是世界上第三大的蟒蛇，僅次漁網紋蟒與森蚺，雖然無毒，但具有一定程度的攻擊性。

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