一代女皇「武則天」取得政權後改唐為周，還創了18個新字，不過武則天為何要造字？大陸北京大學對外漢語教育學院院長趙楊提到，武則天迷信文字具有統治思想的力量，所以才會想造新字，但這些字寫法都太複雜，後世便不再使用。

根據央視節目《正大綜藝》介紹，武則天將武媚改為武曌，而「曌」就是她自創的新字，同「照」的意思，武則天一共創了18個字，例如「忠字上多一橫」同「臣」，指臣子對君主忠心如一，還有「生字上多一橫」也就是「人」，代表每個人要度過一生。

大陸北京大學對外漢語教育學院院長趙楊提到，武則天造字也叫五周新字，而她的造字原則是象形與會意，但與六書的會意不同，其由兩字或多個獨體字組成的字形或字義，屬於「形譯」，但武則天的會意字則是「意譯」，新字涉及國家、年號及自然。

趙楊進一步解釋，武則天造字並非憑空創造，也都是依託古字而改，18個新字中有些來自篆字，也顯現出武則天思想其實很傳統，認為文字有力量，希望透過造字的方式，維護自己的統治並樹立威信，但她創的字都很複雜，違背語言發展的規律與經濟性原則，所以難以傳承。