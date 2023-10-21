美國加州一名男子近日到加油站加油，臨時決定買張刮刮樂試手氣，讓店員隨便挑一張，竟刮出1000萬美元大獎（約新台幣3億元），當下他又驚又喜，更指這是上帝在幫他，因為一開始他並沒有決定來這裡加油。

根據《UPI》報導，加州一名男子布倫特（Brent Young）近日到維塞利亞（Visalia）一間加油站「Prince Food & Gas」加油，準備結帳時看到一旁的刮刮樂，決定買一張試試手氣，但不知道要買哪一種，於是請店員隨便挑選，一刮竟中1000萬美元（約新台幣3億元）。

布倫特提到，當時他抱持「選哪一張都沒差」的態度買刮刮樂，得知自己中大獎後，瞬間被金額嚇到，「我看到好多個零，心想『這不可能啊！怎麼會發生在我身上』，真的是太瘋狂了」他最終選擇一次性領取獎金，獲得美元580萬（約新台幣1.8億）獎金。

布倫特回憶說，他當天原本要到平時常去的加油站，但那間剛好沒開，「冥冥之中自有安排，就像上帝在干預一樣，我因為沒有想法，所以讓店員隨便挑，才能幸運中獎，如果那天我常去的加油站有開的話，這一切就不會發生了」。