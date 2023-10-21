許多人喜歡吃海鮮，會特別前往海產店大快朵頤，不過大陸廣東有民眾近日卻目擊到帝王蟹的「生鮮吃播」，而且還是吃下比自己身價高昂的波士頓龍蝦，畫面曝光讓網友不禁調侃，「挺會給自己漲身價的！」

綜合陸媒報導，廣東一位民眾近日前往海產店時，意外目擊到一隻標價799人民幣（約新台幣3500元）的帝王蟹，在魚缸內生吞活剝了標價999人民幣（約新台幣4400元）的波士頓龍蝦，而且還吃得津津有味。

影片曝光後隨即引爆網友熱議，紛紛留言直呼「值了！這個帝王蟹我要了」、「買799送999的味道」、「一起上班你卻把同事吃了」、「這下會計怎麼做帳？」、「現在得賣1798（約新台幣7900元）了」。

帝王蟹雖然有「蟹中之王」的美譽，但牠並不是真正的螃蟹，又名石蟹或岩蟹，是寄居蟹的近親，只有6隻腳、2隻蟹鉗。帝王蟹因為體型巨大且肉質美味，深受饕客喜愛，也因為生存在海中深度850公尺處，水溫2～5℃的環境，讓牠們難以被捕捉，價格因此居高不下。