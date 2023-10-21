大陸河南省洛陽市洛龍區的「定鼎門遺址」，是隋唐洛陽城外郭城正門，沿用時間長達530年，直到北宋末年才逐漸廢棄，考古學家在遺址上發現腳印、車轍印及駱駝蹄印等，顯現出1千年前唐朝絲綢之路的繁盛，洛陽在當時是國際性大都市。

根據《洛陽市文物局》介紹，定鼎門由隋煬帝建設東都洛陽時營建，是隋唐洛陽城外郭城正門，位於隋唐城中軸線上，相繼被唐、後梁、後唐、後周和北宋沿用，直到北宋末年才漸漸荒廢，時間長達530年，是迄今使用最久的古代都城城門，如今成為世界文化遺產。

定鼎門遺址南側路面上還留有1千年前腳印、車轍印及駱駝蹄印等，而駱駝是絲綢之路的主要運輸工具，也印證當時西域與中原往來密切，商貿活動相當頻繁，洛陽是當時的國際大城市，展現出唐朝都城城市文化的禮制特徵及影響力。

遺址上除了留有腳印外，還有門址的墩台、門道、隔牆、飛廊、馬道和涵洞等遺存，讓後世了解千年前的城門建造工藝、外郭城城牆、天街、里坊規模及格局，唐朝以網格狀的里坊為城市布局，有完善的道路和水網系統，對唐朝時期東亞城市規劃産生深遠影響。