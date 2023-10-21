澳洲昆士蘭州一戶居民發現院子出現兩條蛇，纏繞在一起宛如麻花捲，嚇得趕緊向捕蛇公司求助，專家到場發現，這兩條蛇是擁有世界第二毒蛇之稱的「東方褐蛇（Eastern brown snake）」，當時牠們正在打架而纏在一起，很快就被專家擒獲。

綜合外媒報導，昆士蘭州玻璃屋山地區（Glass House Mountains）一戶人家發現院子出現兩條大蛇，趕緊致電捕蛇專家麥肯齊（Stuart McKenzie），他到場確認兩蛇皆為「東方褐蛇」，以擁有世界第二毒的毒液聞名，牠們當時正在打架，因此纏在一起誰也不讓誰。

麥肯齊趁兩蛇不注意，從後面突襲一手抓住牠們，蛇被逮後不斷扭動身體，但牠們纏成麻花捲，當下根本難以脫身，隨後被裝進麻布袋。麥肯齊提到，屋主家中有孩童並飼養了2隻大狗，狗狗看到蛇非常激動，所幸屋主及時發現，狗才沒與毒蛇爆發衝突。

東方褐蛇又稱東部擬眼鏡蛇，屬於眼鏡蛇科的毒蛇類，平均身長為1.5公尺，體型普遍細長，分布於澳洲東海岸，據墨爾本大學（University of Melbourne）毒液研究小組（Venom Research Unit）數據顯示，其毒液含神經毒素，能使被咬者心臟、橫膈膜和肺部停止運作，進而造成窒息。