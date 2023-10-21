路上通常能看到飼主遛狗、貓或是鳥，不過近日廣東出現有人「遛魚」，一名老翁過馬路時，手中拉著一條牽繩，底下竟綁著一條魚，由於當時剛好是下雨天，使魚能透過路面的積水滑行，離奇畫面曝光後，不少網友直呼不可思議。

根據《南方都市報》報導，廣東湛江一名男子近日在路上看到有人「遛魚」，只見一名老翁正在過馬路，手中牽繩拉著一條鯰魚，老翁似乎還擔心鯰魚跟不上，腳步走的很慢，當時正好在下雨，柏油路上多處積水，鯰魚就靠雨水前行，像在陸地上游泳。

影片曝光後，不少網友傻眼表示，「世界無奇不有，第一次看到有人遛魚」、「雨停了，出來遛寵物」，也有人推測，這條魚應該並非寵物，而是老翁買了魚卻沒袋子裝或是懶得提回家，所以才會用遛的方式，但有些網友認為，這種行為根本是虐待。

台灣一名手作型Youtuber「黃小潔」也曾遛過魚，但他是製作一台行動水族缸，將魚放進缸內再帶出門，而且缸內配有過濾器、電燈及空氣幫浦等，設備非常完善，當時在路上散步時被民眾目擊，因此影片還沒PO出就引發討論。