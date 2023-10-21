許多人搭乘飛機時，喜歡觀賞窗外的景色，不過近日卻有民眾在美國舊金山目擊一架飛機疑似「懸浮在半空中」靜止不動，猶如電影般的奇幻現象，立即引爆網友熱議。對此，就有知情人士揭曉背後真相，直言飛機降落時會放慢速度，所以才會出現看起來懸空停滯的錯覺。

根據《每日郵報》報導，有網友近日在知名論壇《Reddit》發文透露，表示搭機時無意間發現有架飛機「懸浮」在舊金山的一座大橋上，以為飛機在空中靜止不動，讓他覺得十分不可思議。

事實上，這類情況在當地早已不是第一次發生，附近居民表示，自己就住在該區，經常開車行經這座橋，每次都會看見許多人停下來拍攝「飄浮」飛機；另一位當地網友則解釋，飛機降落時通常會伴隨著減速，所以才會出現這種看似懸空停滯的錯覺。

事實上，舊金山機場從2013年就開始實施平行跑道降落間隔規定，確保在天候不佳時，班機能夠錯開時間降落，提高舊金山飛機抵達的準點率。正因為這樣的規定，導致部分飛機飛行時會放慢速度，看起來就像靜止不動，猶如「飄浮飛機」的錯覺。

影片曝光後網友紛紛留言直呼「這是《駭客任務》（The matrix）中的母體故障」、「大概是時間暫停了」、「超酷的，還以為是外星飛碟」、「還是有在飛，只是飛超慢」。