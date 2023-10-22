大陸四川達古冰川保育區工作人員近日在哈都措、昌德溝區域，看見一隻軟萌胖橘貓，沒想到仔細一看竟是大陸國家一級重點保育野生動物「荒漠貓」，也是保護區內首次拍到野生荒漠貓出沒。

綜合陸媒報導，為了進一步掌握達古冰川景區內國家二級重點保育大中型獸類資源的種類、分佈範圍以及所受威脅因子等，達古冰川景區管理局展開了國家二級重點保育大中型獸類調查紅外線相機回收工作。

不料卻在整理紅外線相機資料時，意外發現荒漠貓的蹤跡，其為食肉目貓科貓屬的哺乳動物，體型較一般家貓大，四肢略長，是大陸的特有物種，分佈於甘肅、陝西、青海、四川、寧夏等地，棲息在高山森林、沙漠及草原邊緣地區。

畫面顯示，一隻略顯豐腴的荒漠貓一下子從鏡頭前走過，一下子又背對鏡頭蹲坐，看起來十分悠哉。報導指出，荒漠貓是夜行性動物，在四川常棲息於海拔3000公尺的高山森林中，主要捕食鼠兔、鼴鼠等小型囓齒類動物，有時也吃鳥類和蝙蝠。由於是大陸特有物種，難以發現，因此極具學術意義。