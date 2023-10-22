英國一名路人日前到森林散步，看到疑似女子的手和腳從灌木叢中伸出，讓他嚇得急忙報警，警方接獲通報後，以謀殺案成立調查小組，並將該段道路封閉長達31小時，未料最後將「屍體」搬出來，才發現那其實是一個真人尺寸的充氣娃娃。

根據《太陽報》報導，這起事件發生在英國開恩頓（Kineton）和沃里克（Warwicks）地區附近，事發當天一名路人前往森林散步，並在路旁看到疑似女子的手和腳從灌木叢中伸出，頓時意識到這可能是一具屍體，嚇得急忙打電話報警。警方接獲消息後，立刻將該道路封閉，法醫小組也以謀殺案的方向進行調查。

目擊者透露，該路段兩端都有警察，還有兩輛法醫車和其他調查人員在現場尋找線索。整條路被封閉長達31小時，然而當警方將「屍體」從灌木叢搬出來後，所有人都忍不住大笑，「他們意識到了錯誤，那是一個非常骯髒且有破損的充氣娃娃。」據報導指出，這個充氣娃娃售價可能高達1500英鎊（約新台幣5.9萬）。

針對這次事件，警方表示他們所有行動都是遵照適當的程序，也感謝當時報案的路人，以及當地民眾長時間等待調查的耐心與配合，同時還開玩笑地說，「我們可以很欣慰地宣布，病理學家能夠識別出灌木叢下手和腳，實際上屬於一個被丟棄的真人尺寸娃娃。」