娜娜是黑貴賓，因為從小外八嚴重沒人要，朋友問媽咪：「要不要帶回家玩玩？」本已經歷過喪狗之痛的媽咪並沒有打算再養，但誰知娜娜到了這個家之後，就沒打算要走了，即便朋友來帶回，牠也不為所動。「因為我覺得呀，媽咪就是我要的主人」，娜娜這樣說。

也許就是這樣的緣分，娜娜除了外八之外，4歲起左眼先出狀況，到6歲連右眼也全得挖掉，媽咪還是非常疼愛牠，只是沒想到才10歲，就因為尿毒症離世，也同時帶走了家裡的歡樂。

溝通時，娜娜說：「我知道自己不完美，謝謝媽咪沒有因為我變醜醜就把我丟掉。」「從出生開始，娜娜很多設定都不對，現在當了小天使，有機會重新組合了，真的很開心。」知道家人很掛心，娜娜還說：「希望大家可以繼續往前走，不要因為我的離去而停下來。」

的確，在生離死別面前人們很容易變得軟弱，失去前進的動力，在我溝通多年的經驗裡，常聽到有主人想要隨毛孩而去的案例，因為死亡帶走的不只是毛孩，往往還有主人的心，這樣的主人，會一而再、再而三的想做離世溝通，只為單純繼續保持著跟寶貝的一絲絲連結，但其實她們更需要悲傷治療。

但的確，毛孩的話語，常常發揮讓主人得到再生力量的勇氣，或者，至少可以更互相了解，因為主人跟毛孩之間想的往往不太一樣。

像娜娜生病那段時間媽咪都不太敢抱牠，理由是生怕弄痛牠的右腳，但在娜娜的解讀裡，卻以為是自己生病變臭臭了，所以媽咪才不敢抱牠，娜娜也因誤會了媽咪的心意而有點小失望，但可愛的是，牠並沒有怪媽咪卻一直怪腳腳，「討厭的腳腳，幹嘛老是痛痛？！讓媽咪因為臭臭不敢抱我。」

「是不是因為這樣，娜娜生病後期才都刻意忍著不敢叫痛？」媽咪緊追著問，結果娜娜說：「我沒有那麼多想法哦，媽咪，娜娜只是因為越來越沒精神，才會連哼的力氣都沒有啦」。畢竟牠是個正向的孩子：「娜娜希望是因開心而叫，不是因為痛而叫」、「媽咪，娜娜都沒有哼哼唉唉，是不是很勇敢呢？！」

自從娜娜走後，家裡的另一隻奶油貴賓錢錢變得好黏人，媽咪認為這一定是因為娜娜特別有交代，要錢錢好好安慰媽咪，結果娜娜的回答又跟媽咪想的不一樣，「錢錢跟我說，是因為我走後媽咪心裡空空的，空到有時會忘了牠的存在，所以牠要一直更黏你，讓你知道還有牠要愛」，「而且錢錢也覺得媽咪需要這樣被需要著，所以要更黏你」。

「媽咪我跟你說，其實錢錢也需要更多愛，來治癒失去我的難過呦！」娜娜提醒著媽咪。

所以當你失去毛孩，沉浸在自己的傷心裡時，千萬別忘了，家裡那些失去伴的其他毛孩，也是需要安慰的，雖然牠們也正試圖努力安慰你。