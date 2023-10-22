大洋洲國家巴布亞紐幾內亞的海灘上前陣子出現一具不明的海洋生物屍體，全身腐爛、呈白色，尾巴則長得像是傳說中的「美人魚」，由於當地人沒有測量，也沒有採集DNA就將屍體埋葬，因此該生物的真實身分仍是尚未解開的謎團，專家只能透過照片，推測牠可能是海洋哺乳類動物，像是鯨魚或儒艮（ㄍㄣˇ）等。

根據《Live Science》報導，巴布亞紐幾內亞辛貝里島（Simberi Island）的島民在9月20日發現海灘上出現一具不明的海洋生物腐屍，尾巴長得像傳說中的生物「美人魚」。專家指出，這種不明的海洋生物腐屍被稱作「格羅布斯特（Globster）」，因為大部分的屍體都已經腐爛，且一些身體部位也在海水裡脫離，導致難以辨認生物的身分。

除此之外，當地人在發現「格羅布斯特」後很快就將牠埋葬，沒有測量過屍體的身長、體重等資訊，更不用說採集DNA，因此幾乎無法正確鑑定出該生物的真實身分，不過大多數專家在看過照片後，一致認為這個不明生物很可能是海洋哺乳類動物。

英國聖安德魯大學（University of St Andrews）海洋哺乳動物專家胡克（Sascha Hooker）表示，「在我看來，牠看起來像是一隻嚴重腐爛的鯨豚類動物。」她補充說明，比如海豚、鯨魚等鯨豚類動物，在皮膚脫落後就會變成照片中的顏色。也有其他專家認為可能是儒艮或海牛，牠們分布在巴布亞紐幾內亞的海域中以海草為食。