美國一對夫妻近日發現食物被偷吃了，驚覺家裡可能來了不速之客，於是便設置了各式陷阱，沒想到卻接連被「陌生房客」躲開，直到鬥智2周後才總算逮到一隻小萌獸「林鼠」，當下立即驅車將牠帶去野放。

根據《The Dodo》報導，家住德克薩斯州（Texas）的扎克·戴利（Zach Dailey）近日做早餐時，赫然發現櫥櫃內的麵包竟然被偷咬了好幾口，明顯是人類以外的生物所為，基於不想傷害無辜的小生命，他和伴侶自當天起，便精心設置了各項不傷及性命的陷阱，但始終被完美躲避，讓兩人不禁懷疑該生物的體型可能遠比陷阱還大。

有次他們直接在地上擺了一片香噴噴的披薩，並在周圍撒上麵粉，想確認究竟是何生物以及其蹤跡，果然該名陌生房客受不了美食誘惑，直接將披薩拖走，還留下爪子的痕跡。戴利將照片拍下分享至網路後，不少人猜測是某種齧齒類動物，於是戴利便買了捕鼠籠，不過一開始並不順利，裡頭的食物吃完了，但仍一無所獲。

雙方鬥智周旋2周後，才終於逮到不請自來的「林鼠」（woodrat），夫妻倆雖然不歡迎牠卻也不願意傷害牠，於是連鼠帶籠，驅車前往城鎮的另一頭，並將其放生在田野間，確保後續生存無虞，目送牠蹦蹦跳跳地離開。