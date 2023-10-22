印度網友近日在網路上分享一隻猶如巨龍般的世界級蟒蛇，且疑似剛吞食大型獵物，使得原本就駭人的身形，變得更加驚心動魄，乍看之下就像是被放大燈照到一樣，引起熱議。

根據網路上瘋傳的影片顯示，印度一處村莊日前捕獲一隻巨大的網紋蟒，只見牠窩在牆邊劇烈扭動，然而疑似吃太飽，加上頭部被人用繩索套牢牽制，掙扎了一陣子後便癱軟在地，過程中仍一度抬頭奮力拉扯，試圖掙脫束縛。

影片曝光後隨即引爆網友熱議，不少人看了明顯撐大的蛇腹後震驚直呼，「這體型應該是剛吞了頭牛」、「這都能吃人了」、「說牠肚子裡有個成年人都信」；也有人好奇問道「他們是怎麼把繩子套在巨蟒身上的？」、「這真的不是P圖嗎」、「《大蟒蛇》電影都是真的」。

網紋蟒（Reticulated python）又稱網目錦蛇、霸王蟒，無毒但生性兇猛，主要分布在印度、印尼、柬埔寨等東南亞地區，最長可達9公尺，最重逾百公斤，是世上最大的蛇之一，體型能與南美洲的森蚺相抗衡。