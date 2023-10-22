「玄武門之變」是唐太宗李世民能夠坐上皇位的關鍵事件，他親手在玄武門射殺了當時是皇太子的哥哥李建成和弟弟李元吉，然而如此重大的事件在《唐書》李世民本紀中只用了一句話帶過，並未多加描述，其他史料也是眾說紛紜，直到李建成的墓誌出土後，大陸考古學家才從上面短短的55個字，了解李世民在事件後對於哥哥的態度。

根據大陸央視節目《國寶檔案》介紹，唐代建國之初，李建成和李世民的皇權之爭在各個史料中眾說紛紜，根據正史記載，李世民是因為李建成陷害自己，才設計在玄武門殺死他，同時對父親唐高祖李淵逼宮，但敦煌藏經洞發現的唐朝書籍《唐太宗入冥記》，說的卻是李世民為了爭奪皇位，故意冤死了李建成和李元吉。

除此之外，見證過這段歷史的文物也非常稀少，因此李建成墓誌的出土，對研究李氏兄弟之間的關係和玄武門事件具有重大的歷史意義。然而專家第一次看見李建成的墓誌都相當驚訝，因為它的尺寸非常小，經過測量為邊長52公分的正四方形，厚度約為11公分，且上面只簡略寫了死亡時間、下葬地點等共55字。

西安博物院藏品保管部部長伏海翔表示，唐代皇室貴冑（音同咒）的墓誌通常較為華麗、尺寸較大，李建成的墓誌在對比之下十分不尋常。另外，專家進行鑑定時還發現另一個異樣之處，墓誌第一行刻有「大唐故息隱王」的稱號，「隱」字卻有磨損重刻的痕跡，且在下葬時就已經修改。

為了破解這個被竄改過的墓誌謎團，專家翻閱文獻，發現後周宰相王溥（音同普）編寫的史籍《唐要會》裡，記錄了李世民與朝臣討論李建成葬禮的事宜，當時李世民已經決定追封李建成為息王，並苦惱該賜予什麼諡號，官員建議有罪惡之意的「戾」和代表昏庸的「靈」字，但都被李世民否決，最終定下凡事歸隱的「隱」字，淡化玄武門之變的影響，也凸顯了他的惻隱之心和政治立場。