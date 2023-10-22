虎頭蜂是具有危險性的有毒昆蟲，攻擊性也非常強。大陸一名男子日前爬上自家屋頂，打算修整房子，未料不慎踩到藏起來的虎頭蜂，下一秒就慘遭「受害者」報復，胸部、腹部和腿部各被螫了一下，由於男子對蜂螫過敏，很快就出現窒息、心臟停止跳動等症狀，送醫後搶救了一周仍宣告不治身亡。

根據陸媒報導，這起事件發生在10月11日，河南洛陽一名46歲的郭姓男子踩著梯子爬上屋頂整修房子，未料不慎踩到躲藏起來的虎頭蜂，下秒就遭暴怒的「受害者」報復，胸部、腹部和腿部分別被各螫了一下，隨即郭男出現窒息、心臟停止跳動等症狀，家人發現後急忙將他送往醫院。

郭男弟弟受訪表示，哥哥對蜂毒過敏，所以被虎頭蜂螫完幾分鐘後就出現過敏反應，郭男住進重症監護室，期間進行4次電擊搶救，一直靠醫療機器維持他的生命，但一周後郭男仍不幸身亡。

近日虎頭蜂螫人事件頻傳，台灣也發生多起事故，新北市雙溪區今日（22日）中午有8名登山客前往燦光寮古道爬山，途中卻遭虎頭蜂攻擊，共7人受傷，其中1男1女的情況較為嚴重，目前全都被送往醫院治療。

新北消防局第六大隊長羅億田指出，如果不幸被蜜蜂螫傷，應該盡速就醫並遵照醫囑治療，不要因為當下沒有不適反應，就輕忽潛在的過敏性休克或全身性毒性反應。