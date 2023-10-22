一代天驕成吉思汗與他的蒙古鐵騎威震八方，殺伐無數，開創版圖橫跨歐亞大陸，其孫子忽必烈更開創了元朝。不過外界不解，為何蒙古騎兵的戰馬，馬蹄下都被釘上一塊鐵？事實上背後有4大用處。

根據陸網報導，蒙古鐵騎馳騁沙場，免不了來回奔波，戰馬在長時間的奔馳下，馬蹄勢必會造成嚴重損傷，長此以往，馬匹的耗損率就會增加，然而若是在馬蹄釘上鐵塊，就能減少馬蹄與地面的接觸面積，不僅損傷大幅減少，戰馬的存活率及使用率也能拉長。

其次是戰場上刀光劍影，難免會有砍斷的利器掉落在地，一旦馬匹不慎踩到，除了有可能受傷，坐在馬匹上的將士也會不穩，不利於作戰，因此若是在馬蹄釘上一塊鐵，就能減少馬匹驚嚇及受傷的次數，將士也能安穩坐在馬背上殺敵，有利於戰鬥。

第三點則是能透過馬蹄上的鐵塊區分敵我，這樣一來，即便在戰場上走丟了也能輕鬆尋回自己的馬匹。最後則是馬匹經過長時間接觸地面，難免會有損傷，若是安裝鐵塊，則能避免因為馬蹄磨繭的厚度不同，導致戰馬奔馳競速時，將士坐在馬背上一高一低的情況發生。