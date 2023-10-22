近日一張照片在澳洲網路上引發討論，畫面中一隻笑翠鳥正站在樹幹上吃「下午茶」，只不過牠挑選的獵物是讓大部分人都聞之喪膽的獵人蛛。澳洲野生動物保育教授指出，笑翠鳥經常食用許多人們害怕的生物，包含蜘蛛、蛇類等，且牠們的鳥喙十分有力，可以快速殺死獵物，也不用擔心會被蜘蛛咬傷。

根據《Yahoo Australia》報導，這張照片拍攝於新南威爾斯州海岸線的布倫瑞克角（Brunswick Heads），從畫面中可以看到，一隻笑翠鳥站在樹幹上，將一隻獵人蛛拋到空中，再用鳥喙接住，一口把獵人蛛吞下肚。照片在網路上曝光後引發網友熱議，眾人對笑翠鳥選擇的「零嘴」感到驚訝不已，還有人分享曾看過類似的畫面，「我把獵人蛛扔到外面，一隻笑翠鳥就俯衝下來吃掉了牠。」

報導指出，笑翠鳥經常食用許多人們害怕的生物，比如蜘蛛和蛇。查爾斯達爾文大學（Charles Darwin University）野生動物保育教授萊格（Sarah Legge）表示，笑翠鳥的喙非常有力，所以殺死獵物的速度非常快，而獵人蛛是所有獵物中危險性相對較低的一種，「任何蜘蛛的啃咬對笑翠鳥的喙都無法造成傷害，所以蛇作為獵物的風險更高，如果笑翠鳥沒有從後方俯衝下來，或足夠快地固定牠，就很可能被咬傷。」

今年7月澳洲一名民眾到昆士蘭州遊玩時，就目睹了笑翠鳥捕食蛇的場面，這條蛇的體型甚至比笑翠鳥還大，因此笑翠鳥吞到一半有些累了，就將半截蛇尾露在嘴巴外面休息，有趣的畫面在網路上掀起熱烈討論。