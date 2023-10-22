清代乾隆皇帝是有名的「蓋章迷」，喜歡在每幅看過的畫蓋上「太上皇帝之寶」、「乾隆御覽之寶」等印章，然而明朝卻有一位比乾隆更愛蓋章的人，他就是收藏家項元汴，書法作品《蘭亭序》的摹本上有近200枚紅印，乾隆皇帝只貢獻了10幾枚，項元汴卻貢獻多達近百枚，比乾隆還多出10倍。

大陸浙江衛視紀錄片《盛世修典》介紹，唐代書法家褚遂良曾臨摹東晉書法家王羲之的作品《蘭亭序》，其摹本共被後世收藏家印下200多枚印章，號稱「蓋章迷」的乾隆只留下了「三希堂精鑒璽」和「石渠寶笈」等十幾個紅印，而項元汴竟留下了「項子京」、「項元汴」、「項叔子」等近百枚印章，因為他有一個習慣，每次把作品拿出來欣賞，就會蓋上一枚印章，反覆斟酌觀看，導致他蓋上的印章非常多。

浙江大學教授曹錦炎指出，唐宋時期以後，社會出現一股「文人印章」和「文人鑑賞章」的風氣，這些收藏的印章一代代傳承，實際上代表了每一件作品的「鑒藏史」，也是一件作品的「流傳史」，對於研究作品有非常重要的作用。

項元汴，字子京，是明代有名的民間書畫收藏家，他的收藏涵蓋三國、晉、唐、宋、元代諸多名家，並特地建了一座「天籟閣」作為收藏物品的地方，還經常舉辦鑑賞盛會，邀請名士參加。

現在許多世存的畫卷和書法上，經常能見到項元汴的「項子京珍藏」、「項元汴印」、「天籟閣墨林」或「天籟閣」等收藏章，每一幅作品上的印章數量都令人嘆為觀止，除了《蘭亭序》摹本外，唐朝書法家懷素的墨寶《自敘帖》上，他也蓋有70多枚印章。