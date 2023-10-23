墨西哥一名男子和妻子已經結婚24年，對方卻在前陣子和他要好的兄弟私奔了，被妻子背叛讓男子傷透了心，想要銷毀對方留在家裡的一切事物，有網友建議，他可以出售妻子的衣服，於是男子將衣服全放在汽車後車箱，舉辦了一場拍賣會，最終將所有收入都拿去幫助弱勢團體。

根據《太陽報》報導，墨西哥一名男子馬克西莫（Maximo）和妻子已經結婚24年，前陣子妻子卻和他的兄弟私奔，而那名兄弟也拋棄了相伴28年的妻子。伴侶的背叛讓馬克西莫心碎不已，崩潰地想抹去妻子的痕跡，打算銷毀她留在家裡的一切事物，甚至想燒掉對方的衣服。

馬克西莫在網路上抒發悲傷的情緒，並詢問該如何是好，網友則建議他可以將妻子的衣服拿出來義賣，於是馬克西莫舉行「後車箱拍賣會」，以每件20墨西哥披索（約新台幣35元）的價錢出售，並承諾會將所有收入用在幫助弱勢團體上。

拍賣會結束後，馬克西莫一共賺進1640墨西哥披索（約新台幣2911元），並履行承諾，為弱勢團體買了披薩。而他也將拍賣衣服的全程拍攝下來，分享在TikTok上，很快就引起網友熱烈討論，大家都留言安慰並祝福馬克西莫，「兄弟做得好！祝你的心早日康復」、「是她不好好珍惜，你可以找到更好的」、「最糟糕的事情已經過去了，接下來的日子會越來越好的」。